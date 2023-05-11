طهران: سيتم تعيين السفير الإيراني لدى السعودية قريبا

2023/05/11 | 02:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه "سيتم الإعلان عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران، وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية قريبا".

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