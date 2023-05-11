2023/05/11 | 02:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ازدادت أعداد الفضائيات العراقيات في السنوات الأخيرة، ما أدى الى...

ظهرت المقالة العراق يزدحم بالفضائيات..



والمواطن ضحية التشويش والتكرار أولاً على المسلة.

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