لا يشمل موظفي الدولة.. الأسدي يحدد الراتب الأدنى للعامل المتقاعد وفق القانون الجديد

2023/05/11 | 03:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏إيرث نيوز / أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أهم بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد فيما أشار إلى أن ‏الحد الأدنى لراتب العامل المتقاعد سيكون 500 ألف دينار، أكد أن القانون لا يشمل موظفي الدولة.واستعرض الأسدي، عبر حوار متلفز، تابعته إيرث نيسوزأهم بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي صوت البرلمان […]

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الأسدي يحدد الراتب الأدنى للعامل المتقاعد وفق القانون الجديد أولاً على ايرث نيوز.

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