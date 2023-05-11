البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي يتصل بنظيره الإسرائيلي بشأن

2023/05/11 | 03:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الأربعاء، في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث إلى نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي من أجل "مناقشة الصراع الدائر في غزة".

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