رغم الخلافات.. ظهور مفاجئ لترامب على قناة

2023/05/11 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُطلّ دونالد ترامب المرشّح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024 في وقت الذروة مساء الأربعاء عبر قناة "سي أن أن" التي لطالما وجّه لها الإهانات.

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