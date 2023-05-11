واشنطن تنشر 24 ألف عنصر أمن على حدودها تحسبا لتدفق المهاجرين

2023/05/11 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشدت الولايات المتحدة، الأربعاء، 24 ألف عنصر أمن استعدادا للرفع الوشيك لإجراء صحي كان معمولا به منذ بداية جائحة "كوفيد-19" وأتاح الترحيل الفوري للمهاجرين العابرين برا نحو أراضيها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويأتي ذلك في وقت كان مهاجرون ينتظرون عند حدود الولايات المتحدة وتسود بينهم حال من الارتباك والقلق.

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