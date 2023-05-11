هل تعتقد أن بوتين مجرم حرب؟.. كيف رد ترامب

2023/05/11 | 05:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرم حرب، وذلك خلال رده على أسئلة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

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