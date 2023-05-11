محترف كوينز بارك رينجرز يصل بغداد

2023/05/11 | 05:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل، فجر اليوم الخميس إلى مَطارِ العاصمةِ بغداد، المحترفُ في نادي كوينز بارك رينجرز ألكسندر اوراها، للالتحاقِ بتدريبات مُنتخبِ الشباب في بغداد استعدادًا لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً التي ستنطلق في الـ 20 من هذا الشهر.وكان في استقبال اوراها المنسقُ الإعلاميّ لمُنتخبِ العراق للشباب قحطان المالكي، بينما وصل قبل عدة أيامٍ […]

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