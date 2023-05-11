ترامب لـCNN: سأقبل نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 إذا كانت نزيهة

2023/05/11 | 05:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إنه سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024 إذا كانت "انتخابات نزيهة".

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