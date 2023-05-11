تراجع الصادرات الصينية.. والانتعاش في يد بالمستهلكين المحليين

2023/05/11 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تباطؤ التجارة العالمية، يشهد معدل نمو الصادرات الصينية تباطأ، في أبريل، ما يؤكد أهمية الإنفاق المحلي باعتباره المحرك الرئيسي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد ثلاث سنوات من الضوابط الصارمة لوباء "كوفيد-19"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، أن هذه الأرقام تشير إلى علامات الضعف في التجارة العالمية مستقبلا مع تباطؤ الإنفاق في الولايات المتحدة وأوروبا.

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