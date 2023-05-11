فعل الفاحشة بامرأة ثم طعنها.. السعودية تعدم مواطنا وتكشف تفاصيل

2023/05/11 | 06:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن في المدينة المنورة أدين بعدة قضايا منها "فعل الفاحشة" بامرأة ثم طعنها.

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