غواريدولا: ميسي مستعد لفعل المستحيل للعودة إلى برشلونة

2023/05/11 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غواريدولا، إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرغب بشدة في العودة إلى فريقه الإسباني السابق، برشلونة.

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