مذيعة CNN تضغط 3 مرات على ترامب بسؤال عمن يريد الفوز بحرب أوكرانيا وروسيا.. هكذا رد

2023/05/11 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضغطت مذيعة شبكة CNN، كايتلان كولينز، على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسؤال حول من يريد أن يفوز بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وذلك في لقاء الأربعاء.

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