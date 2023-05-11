2023/05/11 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة سعودية، بسجن مواطن لمدة 45 يوما بسبب نشره "قصيدة هجاء" هاجم فيها جده وأعمامه بزعم أنهم لم يقدموا لها المساعدة اللازمة لزواجه، وفقا لما ذكرت صحيفة "المرصد" المحلية.

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