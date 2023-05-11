2023/05/11 | 08:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن هبطت بأكثر من دولار للبرميل في اليوم السابق، مدعومة ببيانات أقوى للطلب على الوقود من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 77.04 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 58 سنتا بارتفاع 0.80 بالمئة إلى 73.14 دولارا.

وعزز انخفاض حاد من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسعار، مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل في الولايات المتحدة.

مع ذلك، ظل المستثمرون حذرين حيث استمر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في إثارة مخاوف الركود.

وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل/ نيسان، مما يزيد من احتمال أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة أعلى، مما قد يكون له تأثير سلبي على خفض الطلب على النفط.

في غضون ذلك، تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، بينما ارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بعد طلب متزايد على الوقود في الولايات المتحدة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بعد طلب متزايد على الوقود في الولايات المتحدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).