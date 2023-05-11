2023/05/11 | 08:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PYg4ZMlTHps

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر || طفل يغتصب على يد ثمانية مجرمين !!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر || طفل يغتصب على يد ثمانية مجرمين !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).