"أضخم من السعودية وروسيا معا".. شاهد وصف ترامب وضع اقتصاد أمريكا بولايته

2023/05/11 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، في لقاء على شبكة CNN، عن الاقتصاد الأمريكي في فترته الرئاسية، زاعمًا أنه "صنع أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا، ومن المحتمل أنه كان أعظم اقتصاد في تاريخ العالم"، بحسب تعبيره.

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