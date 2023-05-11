مذيعة CNN تضغط على بينيت بسؤال

2023/05/11 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت مذيعة CNN، إيزا سورس، مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، وضغطت عليه بشأن مقتل أطفال في الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وألقى باللوم على المسلحين في قتل أطفالهم من خلال "وضعهم قريبًا من قاذفات الصواريخ" حسبما قال.

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