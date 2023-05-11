2023/05/11 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الخميس ، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب مادة مخدرة بحوزة مسافران عراقيان في منفذ الشيب الحدودي.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ الشيب الحدودي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ الشيب الحدودي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ الشيب الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).