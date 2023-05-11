2023/05/11 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== بعد التصدي البطولي ..القطعات الامنية تقتل 3 إرهابيين ضمن قاطع عمليات سامراء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني: مقتل 3 إرهابيين بينهم انتحاري في سامراء المركز الخبري الوطني.

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