2023/05/11 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلية الإعلام الأمني ============== بعد التصدي البطولي ..
القطعات الامنية تقتل 3 إرهابيين ضمن قاطع عمليات سامراء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مقتل 3 إرهابيين بينهم انتحاري في سامراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القطعات الامنية تقتل 3 إرهابيين ضمن قاطع عمليات سامراء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني: مقتل 3 إرهابيين بينهم انتحاري في سامراء المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مقتل 3 إرهابيين بينهم انتحاري في سامراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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