بغداد تحل أزمة نفط كردستان: أبرمنا أول العقود واستئناف التصدير خلال أيام

2023/05/11 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، بدء عمليات تصدير الدفعة الأولى من نفوط حقول كردستان خلال أيّام قليلة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم العبادي، إن "وزارته جهّزت أربع مسودات لعقود بيع النفط العراقي مع شركات موردة دولية"، مشيراً إلى "إبرام شركة التسويق العراقية (سومو) أول عقود بيع نفوط حقول إقليم كردستان مع إحدى الشركات الأجنبية".

وأضاف العبادي، أنه "سيتم توقيع العقود الثلاثة الأخرى قبيل بدء ضخ النفط خلال الأيام المقبلة"، مؤكداً "جهوزية الوزارة لضخ الخام حال استكمال الجانب التركي أعمال فحص ومعاينة خط الأنابيب الواقع في جانبه"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتابع، أن "عملية تسويق نفط كردستان تجري وفق سياقات التعاقدات الاعتيادية التي تبرمها شركة التسويق (سومو) مع الشركات الأجنبية"، لافتاً إلى أنَّ "وزارة النفط والجانب التركي تجاوزا العقبات التي كانت تعرقل اتفاقية تسويق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي".

ونهاية آذار الماضي كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها عند هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو".

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