موقع امريكي: الإماراتيون صُدموا من طلب واشنطن فاتورة حماية أبوظبي

2023/05/11 | 09:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد أيام عدة من الهجوم الثاني على أبو ظبي، وصل الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين الإماراتيين.

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