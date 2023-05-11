الأنواء الجوية: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

2023/05/11 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة وتساقط للأمطار في الاقسام الشمالية.

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