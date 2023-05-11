منفذ الشيب يحبط محاولة تهريب مخدرات بحوزة مسافرين عراقيين

2023/05/11 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط وإحباط محاولة تهريب مادة مخدرة بحوزة مسافران عراقيان في منفذ الشيب الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت الهيئة في منفذ الشيب الحدودي من القاء القبض على مسافران عراقيان وضبط بحوزتهما مادة مخدرة بوزن (600) غرام"، مبينةً أنه "تمت عملية الضبط من قبل مفرزة شرطة الكمارك ومركز الكمرك وقوة حماية المنفذ بالتعاون مع الاجهزة الساندة عند بوابة التفتيش داخل الحرم الكمركي في محاولة فاشلة لتهريبها وادخلالها البلد".

واضافت أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين إلى مركز شرطة كمرك الشيب لعرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما".

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