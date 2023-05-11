استشهاد ضابط وقتل 3 ارهابيين بينهم انتحاري باشتباك في سامراء

2023/05/11 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

اعلنت قيادة عمليات سامراء ، اليوم الخميس، احباط محاولة تعرض على أحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه"وبعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء من احباط محاولة تعرض على أحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أنه "تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى الى استشهاد احد الضباط الذي قام باسناد وتعزيز النقطة، لافتا الى ان " القوات الامنية استطاعت من قتل 3 إرهابيين احدهم انتحاري يرتدي حزام ناسف وضبط اسلحتهم ونواظيرهم الليلية ومازالت عمليات البحث مستمرة ضمن هذا القاطع".

وأشار البيان الى ان "العمل الأمني الذي يستند على المهنية والسرعة في الأداء تكون نتائجه مثمرة، فلن تسمح قطعاتنا البطلة لعناصر عصابات داعش الإرهابية بالتحرك وستكون لهم بالمرصاد".

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