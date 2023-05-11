باكستان.. الجيش ينتشر لمواجهة مظاهرات مؤيدة لعمران خان

2023/05/11 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، الخميس، بعد حبس رئيس الوزراء السابق، عمران خان، على ذمة التحقيق والذي تسبب بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.

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