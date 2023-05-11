واشنطن: قمح عالي الجودة ومنتجات زراعية أميركية أخرى قريباً في العراق

2023/05/11 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت السفيرة الأميركية لدى بغداد الينا رومانسكي، الخميس، إن القمح "عالي الجودة" ومنتجات زراعية أخرى "ستتوفر قريباً" في العراق.

وكتبت رومانسكي في تغريدة، "يزور وزير التجارة العراقي أثير سلمان الغريري العاصمة واشنطن على رأس وفد تجاري يركز على القمح الأميركي".

وأضافت، "ستؤدي هذه الاجتماعات مع اعضاء اتحاد القمح والمصدرين والمسؤولين في حكومة الولايات المتحدة إلى توافر قمح أميري

كي عالي الجودة ومنتجات زراعية أخرى قريباً في العراق".

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