أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً.. مقتل 3 إرهابيين في سامراء

2023/05/11 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، قتل 3 إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزام ناسف في محافظة صلاح الدين.

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