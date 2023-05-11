2023/05/11 | 10:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك: اتلاف ادوية بشرية ولقاحات كورونا في مركز مطار بغداد الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/11 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: اتلاف ادوية بشرية ولقاحات كورونا في مركز مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: اتلاف ادوية بشرية ولقاحات كورونا في مركز مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).