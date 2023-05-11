تجدد الهجمات بين غزة وتل ابيب

2023/05/11 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الشهداء قيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

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