استثمارات سياحية مشوقة.. هذا ما ينتظر الزوار في أوزبكستان

2023/05/11 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع أوزبكستان بإمكانيّات سياحيّة ضخمة، وتاريخٍ، وإرث ثقافي غني.ومع أنّها تُعرف بالسياحة الثقافيّة، إلا أنّها تعمل على تنويع التجارب التي تقدمها للزوّار، وتطوير السّياحة البيئيّة، والزراعيّة، وسياحة الطّعام، وغيرها.وعلى هامش معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي، تحدّث رئيس قسم التسويق بوزارة الثقافة والسياحة بجمهورية أوزبكستان، عزيز ميرجليلوف، عن أنواع السياحة التي تستثمر فيها البلاد.

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