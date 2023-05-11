الغارات الإسرائيلية تودي بـ25 فلسطينيا منذ الثلاثاء بينهم قيادي بالجهاد الإسلامي

2023/05/11 | 10:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتِل ثلاثة فلسطينيّين فجر الخميس بينهم قياديّ في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوّية إسرائيليّة جنوب غزّة، ليرتفع بذلك إلى 25 قتيلًا على الأقلّ عدد الفلسطينيّين الذين قضوا منذ الثلاثاء جرّاء غارات إسرائيليّة.وقالت سرايا القدس في بيان إنّها “تنعى شهيدها القائد علي غالي […]

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