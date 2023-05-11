الجمهوريون يتهمون أفرادا من عائلة بايدن بعقد صفقات غامضة في الخارج

2023/05/11 | 10:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – قال برلمانيون جمهوريون الأربعاء إن عددا من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو عشرة ملايين دولار من شركات أجنبية وخصوصا صينية ورومانية.وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن نجل الرئيس الديموقراطي.ويتهم اليمين نجل الرئيس باستغلال اسم […]

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