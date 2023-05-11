2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عاما

2023/05/11 | 10:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط (أ ف ب) – سجل المغرب العام الماضي معدل حرارة قياسيا هو الأعلى منذ 40 سنة، بحسب ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الأربعاء، ترافق مع جفاف حاد، بسبب التقلبات المناخية.وقال مسؤول في المديرية في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء “سنة 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ 40 سنة، إذ فاق متوسط الحرارة […]

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