2023/05/11 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



القضاء يرد دعوى مشعان الجبوري بشأن عضويته في البرلمان المركز الخبري الوطني.

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