2023/05/11 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن موقع wabetainfo أن القائمين على تطبيق “واتس آب” بدأوا باختبار ميزة جديدة في التطبيق لحماية المستخدمين من الرسائل المزعجة.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الاختبارية الجديدة من التطبيق “2.23.10.8” والمخصصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزة جديدة في واتساب تمنع الرسائل المزعجة المركز الخبري الوطني.

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