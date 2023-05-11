الزراعة تعلن تصدير كميات كبيرة من المحاصيل للخليج وتوضح آلية فتح الاستيراد

2023/05/11 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضح وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس، آلية فتح الاستيراد للمحاصيل الزراعية، فيما أشار إلى تصدير كميات كبيرة من المنتجات المحلية إلى الخليج.

وقال العلياوي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المحاصيل الزراعية متباينة في كمياتها"، مبينا أن "بعض المحاصيل تزداد زراعتها في أوقات معينة وتنحصر في مواسم أخرى".

وأضاف أن "وزارة الزراعة تلتزم بالروزنامة الزراعية في حال وفرت المحاصيل من المزارعين المحليين، حيث نمنع الاستيراد من الخارج، وحال شَحِّها نقوم بعملية الاستيراد وهذا متعلق بالروزنامة وحماية المستهلك والمنتج".

وتابع أن "الوزارة تحمي المنتج المحلي حتى لايكون هناك فائض كبير وتتاثر الاسعار، كما تحمي المستهلك عندما تصل الأسعار إلى أرقام أعلى من المحدد من خلال فتح الاستيراد"، لافتا إلى أن "العراق خلال الفترة الحالية لديه الوفرة لكثير من المنتجات التي تصدر إلى الخليج العربي".

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