2023/05/11 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أنهت محافظة بغداد عملية تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعدد كبير من البلديات، تمهيداً لشمولها بالخدمات منها قروض صندوق الإسكان وجميع الملفات الخدمية الأخرى.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء أصدر تعليمات مؤخراً تفيد بتفعيل قانون رقم 320 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، إذا كانت مطابقة للضوابط التي تشمل تشييد مساكن نظامية تمهيداً لشمولها بالخدمات".

وأشار إلى أن "مديرية بلديات محافظة بغداد باشرت عملها منذ إصدار التعليمات بترويج معاملات تحويل جنس الأراضي ووجهت المواطنين بتقديم طلبات إلى جميع الدوائر البلدية من أجل إنجاز ملفات الأراضي كافة ودراسة موقفها".

وبين العطا، أن "بلديات المحافظة تشمل النهروان والوحدة وأبو غريب والنصر والسلام، وكذلك الرشيد والزعفرانية والمحمودية والمدائن، إذ تسلمت عدداً كبيراً من الطلبات وأنجزت الملفات اللازمة لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة".

وأوضح، أن "الآلية تشمل رفع ملفات الأراضي إلى وزارة الزراعة من أجل القيام بإجراءات (التصفير) من كونها زراعية، فيما يتم بعدها رفعها إلى وزارتي المالية والتخطيط لاتخاذ اللازم بشأنها، إلى جانب رفعها بعد ذلك إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والمحافظة للمصادقة عليها وإدخالها ضمن التصميم العمراني لمدينة بغداد".

وتابع، أن "المحافظة تمكنت من تغيير جنس عدد كبير من الأراضي، تمهيداً لشمولها بالخدمات كافة، فضلاً عن شمول شاغلي هذه الأراضي بقروض صندوق الإسكان"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الإجراءات يجري توظيفها لحل أزمة السكن في البلاد وتوفير مساكن نظامية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يبيّن آلية عملية تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يبيّن آلية عملية تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).