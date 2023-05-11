أطلقوا عليه 50 رصاصة.. رجل ينجو من الموت ويقاضي أفراد شرطة استجابوا لبلاغ محاولته الانتحار

2023/05/11 | 11:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقاضي رجل مكتب عمدة مقاطعة يورك بعدما أصابه ضباط الشرطة بـ9 رصاصات أثناء تفحصه.تشير الدعوى القضائية إلى أن أفراد الشرطة أطلقوا قرابة 50 رصاصة على تريفور موليناكس من مسافة قريبة أثناء تعرضه إلى أزمة نفسية في عام 2021.

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