ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2023/05/11 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس، ارتفاعا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة 147,500 دينار عراقي لكل 100 دولار".

واضاف أن "سعر البيع بلغ 148,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 147,000 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

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