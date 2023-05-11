"فشلوا في الأداء الوظيفي".. السوداني يعاقب 21 مديراً عامّاً (وثيقتان)

2023/05/11 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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نقلهم لدرجة أدنى من الوظيفة السابقة

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بغداد اليوم - بغداد

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