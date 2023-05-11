الزراعة تعلن تصدير كميات كبيرة من المحاصيل للخليج

2023/05/11 | 11:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تحمي المنتج المحلي حتى لايكون هناك فائض كبير وتتاثر الاسعار.

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