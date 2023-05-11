2023/05/11 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة طفلة في منطقة الرأس برصاصة إثر مشاجرة جنوب شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/؛ إن “طفلة أصيبت برصاصة في منطقة الرأس ضمن منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة طفلة بإطلاق نار خلال مشاجرة شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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