2023/05/11 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، القبض مديرية على متهم قام بسرقة 40 مليون دينار داخل محل تجاري وسط بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على لص سرق 40 مليون دينار ببغداد المركز الخبري الوطني.

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