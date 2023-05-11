2023/05/11 | 11:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في “سرايا القدس” الجناح العسكري...

ظهرت المقالة مقتل 3 فلسطينيين بالغارات الإسرائيلية على غزة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 فلسطينيين بالغارات الإسرائيلية على غزة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 فلسطينيين بالغارات الإسرائيلية على غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).