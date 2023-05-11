اصابة طفلة برصاص طائش نتيجة مشاجرة في بغداد

2023/05/11 | 11:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الخميس، باصابة طفلة برصاص طائش نتيجة مشاجرة في بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “معلومات وردت بوجود حادث اصابة طفلة برصاص طائش ضمن منطقة الامين ببغداد وبعد التدقيق ومقاطعة المعلومات اتضح ان الطفلة اصيبت نتيجة مشاجرة بين اشخاص اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن المنطقة المذكورة اعلاه”.[…]

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