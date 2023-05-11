بكمين مشترك.. الإطاحة بالإرهابي المكنى

2023/05/11 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الاطاحة بالإرهابي المكنى أبو عبد الرحمن بعد نصب كمين مشترك ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

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