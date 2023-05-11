محافظها: ذي قار تحتاج 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط

2023/05/11 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الخميس، على ضرورة أن تراعي الموازنة حجم المشاريع التي تحتاجها ذي قار لا سيما الخدمية، مؤكداً أن المحافظة بحاجة إلى 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط.

وقال الغزي في بيان، إنه "خلال حضورنا إلى البرلمان في اجتماع اللجنة المالية مع المحافظين بداية الأسبوع الحالي، أكدنا على أن التخصيصات المالية ضمن موازنة 2023 يجب أن تراعي حجم المشاريع التي تحتاجها ذي قار لاسيما الخدمية، وطالبنا بزيادة تخصيصات المحافظة لإكمال البنى التحتية وفق الخطة الخمسية المعدة من قبل المحافظة 2021-2026".

وأضاف: "أكدنا كذلك خلال الاجتماع حاجة المحافظة إلى حوالي 4-5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط لكافة الأقضية والنواحي، مع أهمية مراعاة الخصوصية لمحافظة ذي قار خاصة وأنها لم تشهد عملية إعمار منذ 2014، كما أن العمل الحقيقي باتجاه البنى التحتية بدأ في عام 2021، بسبب ظروف حرب داعش وفترة التقشف التي عانى منها البلاد، وأن المحافظة لم تتمكن من إكمال المشاريع بعد عام 2018 بسبب التظاهرات الشعبية والأحداث الأمنية بين عامي 2019-2020".

وأكد الغزي، على "أهمية تضمين الموازنة التخصيصات المالية اللازمة لحل مشاكل المحافظة والمتعلقة بالأجور اليومية وعقود المشاريع والخريجين".

وفي سياق متصل، قال المحافظ إنه طرح "خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بحضور المحافظين، لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2023، والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم وغيرها من الملفات الأخرى، حيث تمت مناقشة تنفيذ اهم المشاريع وضرورة زيادة تخصيصات المحافظة في الموازنة القادمة من اجل انجاز واكمال المشاريع الخدمية".

وتابع، أنه "تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا الخاصة بالمحافظات والموازنات الخاصة بها لعام 2023، حيث تم التأكيد على أهمية تضمين الموازنة حلول واقعية لقضية الخريجين والاجور وعقود المشاريع".

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