2023/05/11 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب حافظ ذي قار الدكتور المهندس محمد

هادي الغزي، بضرورة أن تراعي الموازنة

حجم المشاريع التي تحتاجها ذي قار

لاسيما الخدمية، مؤكدا أن المحافظة

بحاجة إلى 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال

مشاريع الصرف الصحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: المحافظة بحاجة إلى 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: المحافظة بحاجة إلى 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).