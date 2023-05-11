وزير التعليم يزور مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة

2023/05/11 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نعيم العبودي ووفد مرافق له مركز

أكسفورد للدراسات الإسلامية (OCIS) الذي

يضم ممثلين عن جامعة أكسفورد في المملكة

المتحدة.

واكد بيان صحافي صادر عن الوزارة اطلعت

عليه

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